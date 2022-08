Mirassol x Vitória: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (7), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo (7), no estádio José Maia, a partir das 19h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

O Mirassol chega descansado para o duelo deste domingo. Apesar de ter jogador no meio da semana, o técnico Catalá rodou elenco e, desta forma, seus principais jogadores estarão à disposição. O time do interior paulista é o líder do campeonato, com 33 pontos somados.

Do outro lado, o Vitória, 11º colocado, com 23 pontos, ainda sonha com uma vaga no quadrangular final. Para isso, o Rubro-Negro não pode mais deixar pontos para trás, além de torcer por tropeços das equipes que estão acima.

Prováveis escalações

Possível escalação do Mirassol: Darley, Ivan, Heitor, Sam, Daniel, Pará, Osman, Marcelo, Mingotti, Camilo e Negueba.

Possível escalação do Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio, Léo Gomes, Lazaroni, Luidy, Dionísio, Eduardo, Alan Pedro e Tréllez.

Desfalques da partida

Mirassol:

sem desfalques confirmados.

Vitória:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Mirassol x Vitória DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Estádio José Maria, Mirassol - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Barbosa (DF)

Assistentes: Leila Cruz e Lucas Guerra (DF)

Quarto árbitro: Thiago Scarascati (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Mirassol

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Mirassol Série C 3 de agosto de 2022 Ypiranga 2 x 1 Mirassol Série C 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manaus x Mirassol Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 ABC Série C 31 de julho de 2022 Ferroviário 0 x 0 Vitória Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas