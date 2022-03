Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Paulista 2022

São Paulo e Mirassol se enfrentam nesta domingo (13), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, e do Premiere e Paulistão Play, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x São Paulo DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, o Premiere e Paulistão Play, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, em Mirassol.

MAIS INFORMAÇÕES

Com promessa de casa cheia, o Mirassol, eliminado da Copa do Brasil após a derrota para o Azuriz por 1 a 0 no meio da semana, volta as atenções para o Paulistão. Atualmente, aparece na vice-liderança do grupo C, com 17 pontos.

Já o São Paulo, que vem de derrota para o Palmeiras no meio da semana, busca apenas a vitória para garantir a classificação às quartas de final com uma rodada de antecedência. Atualmente, soma 17 pontos no grupo B.

🗓️ Anote na agenda os próximos compromissos do Tricolor na temporada 👇🏾#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/AqtfEBRGPf — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 11, 2022

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Mirassol nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 no triunfo do Tricolor, $ 3,10 no empate e $ 3,40 caso o Mirassol vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,75 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

São Paulo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Corinthians Paulistão 5 de março de 2022 São Paulo 0 x 1 Palmeiras Paulistão 10 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Manaus Copa do Brasil 16 de março de 2022 21h30 (de Brasília) São Paulo x Botafogo-SP Paulistão 20 de março de 2022 16h (de Brasília)

Mirassol

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Bernardo 1 x 1 Mirassol Paulistão 6 de março de 2022 Azuriz 1 x 0 Mirassol Copa do Brasil 9 de março de 2022

Próximas partidas