Mirassol x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para Mirassol x São Paulo neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Campos Maia, pela 11ª rodada do Paulistão.

Apesar da derrota para o Palmeiras por 1 a 0, o Tricolor, na liderança do grupo B com 17 pontos, entra em campo já classificado às quartas de final após a derrota da Ferroviária para o Guarani. Agora a disputa é para confirmar a primeira posição do grupo e ter a vantagem de jogar em casa no mata-mata.

Já o Mirassol, sem perder há cinco rodadas no Estadual (três empates e duas vitórias), vem de eliminação na Copa do Brasil para o Azuriz, busca garantir a classificação às quartas de final. Além da vitória, a equipe comandada pelo

auxiliar Ivan Baitello precisa torcer para que Ituano e Botafogo-SP não vençam seus jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Já visando o confronto contra o Manaus na Copa do Brasil, o São Paulo deve entrar em campo com uma formação diferente.

Gabriel Sara, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no clássico, é desfalque certo, assim como Rafinha, suspenso.

Por outro lado, o goleiro Jandrei, recuperado da Covid-19, retorna.

Já o Mirassol terá o retorno de Neto Moura, que retorna de suspensão, mas Zeca e Thalisson Kelven, suspensos, estão fora.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan (Pablo Maia), Andrés (Rodrigo Nestor) e Patrick; Nikão (Rigoni), Luciano e Marquinhos.

Possível escalação do Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Rayan, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura e Camilo; Fabrício Daniel, Fabinho e Rafael Silva.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Gabriel Sara, Igor Vinicius e Gabriel: lesionados

Rafinha: suspenso

MIRASSOL:

Zeca e Thalisson Kelven: suspensos

ARBITRAGEM

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Mirassol x São Paulo deste domingo será transmitido ao vivo pela Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, pelo Premiere e pelo Paulistão Play, no pay-per-view.