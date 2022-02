Mirassol x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão 2022

Mirassol e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, a partir das 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e do Paulistão Play, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Santos DATA Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere e o Paulistão Play, ambos no pay-per-view, serão os canais que transmitirão o jogo desta quinta, no Estádio José Maria de Campos Maia.

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos chega para esta partida da sétima rodada com duas vitórias e três empates em seis jogos. Vindo de vitória por 2 a 1 contra o Ituano, o Peixe soma 9 pontos, ocupando a 2ª colocação do grupo D.

O Mirassol chega com os mesmos números que o Peixe: duas vitórias e três empates. O Leão vem de um empate por 2 a 2 com a Inter de Limeira, e ocupa atualmente a 2ª colocação do grupo C, com 9 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MIRASSOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2x0 Mirassol Paulista 10 de fevereiro de 2022 Inter de Limeira 2x2 Mirassol Paulista 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Água Santa x Mirassol Paulista 20 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) Mirassol x Ponte Preta Paulista 26 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília)

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1x1 São Bernardo Paulista 10 de fevereiro de 2022 Santos 2x1 Ituano Paulista 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas