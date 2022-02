Mirassol x Santos: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

Mirassol e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2022.

Na segunda colocação do grupo D, o Santos busca sua segunda vitória consecutiva na competição após vencer o Ituano por 2 a 1 na última rodada.

Do outro lado, o Mirassol busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo desta quinta-feira (17), o técnico Eduardo Baptista não contará com o meia Camilo, que cumpre suspensão após ser expulso contra a Inter de Limeira, e com o lateral-direito Rodrigo Ferreira, que cumpre suspensão após o terceiro cartão amarelo.

Já no Santos, o técnico Fábio Carille não contará com Ricardo Goulart, que será poupado para o clássico contra o São Paulo. Por outro lado, o treinador terá os retornos de Felipe Jonatan e Ângelo.

Provável escalação do Mirassol: Darley; Ivan, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura e Claudinho; Fabrício Daniel, Zeca e Negueba.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho, Zanocelo e Marcos Guilherme (Gabriel Pirani); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

DESFALQUES

MIRASSOL:

CAMILO: suspenso

RODRIGO FERREIRA: suspenso

RAYAN: lesionado

SANTOS:

CARLOS SÁNCHEZ: lesionado

RICARDO GOULART: poupado

EMILIANO VELÁZQUEZ: poupado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Mirassol e Santos será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, e no Paulistão Play, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira (17), no Estádio José Maria de Campos Maia.