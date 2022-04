Mirassol x Paysandu: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Pela terceira rodada da Série C, Mirassol e Paysandu entram em campo na noite desta segunda-feira (25), no estádio José Maria de Campos Maia, às 20h (de Brasília).

Em terceiro lugar com 6 pontos, o Mirassol entra em campo querendo manter a campanha 100%. Já o Paysandu é o sexto, com 4 pontos, e também quer continuar com a invencibilidade na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Mirassol tem apenas uma baixa para o jogo desta segunda-feira: Geovane está lesionado.

Desta forma, o técnico Ricardo Catalá deve manter a base da equipe que atuou nas outras rodadas, com Negueba, Osman e Gleyson no ataque.

Já o Paysandu segue sem poder contar com Serginho, Danrlei, João Paulo, Bileu e Ricardinho, o que obriga o técnico Márcio Fernandes a fazer modificações forçadas no time.

Possível escalação do Mirassol: Darley; Ivan, Rodrigo Sam, Luiz Gustavo e Rhuan; Daniel, Paulinho e Camilo; Negueba, Osman e Gleyson.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, Wesley e José Aldo; Robinho, Marlon e Marcelo Toscano.

DESFALQUES

MIRASSOL:

Geovane: lesionado.

PAYSANDU:

João Paulo, Bileu, Ricardinho, Serginho e Danrlei.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Mirassol e Paysandu será transmitido ao vivo pelo DAZN, na internet, nesta segunda-feira.