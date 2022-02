Mirassol x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Mirassol e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Campos Maia, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto será transmitido ao vivo no Amazon Prime, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Grêmio DATA Terça-feira, 1 de março de 2022 LOCAL Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Campos Maia.

MAIS INFORMAÇÕES

O Grêmio volta a campo após o adiamento do clássico entre Internacional e Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, devido ao ataque de torcedores colorados ao ônibus tricolor. O caso mais grave foi do volante Mathías Villasanti, que foi diagnosticado com traumatismo craniano e concussão cerebral, mas recebeu alta hospitalar neste domingo (27) e seguirá em observação.

Visando a estreia na Copa do Brasil 2022, o Grêmio chega com a vantagem do empate para avançar, enquanto o Mirassol vem de dois empates e duas vitórias no grupo C do Paulistão.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Mirassol

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 1 x 2 Mirassol Campeonato Paulista 20 de fevereiro de 2022 Mirassol 1 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Bernardo x Mirassol Campeonato Paulista 6 de março de 2022 18h30 (de Brasília) Mirassol x São Paulo Campeonato Paulista 13 de março de 2022 16h (de Brasília)

Grêmio

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 4 x 0 São Luiz Campeonato Gaúcho 19 de fevereiro de 2022 Internacional x Grêmio (adiado) Campeonato Gaúcho 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas