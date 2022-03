Mirassol x Grêmio: escalação, desfalques e mais da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (1) para Mirassol x Grêmio, no Campos Maia, às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Depois do adiamento do clássico contra o Internacional, o Tricolor busca virar a chave para a estreia na competição nacional, enquanto o Mirassol, vice-líder do grupo C do Campeonato Paulista, com 16 pontos, um a menos que o Palmeiras, precisa da vitória para avançar na competição nacional.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Podendo até mesmo empatar para encarar o Azuriz-PR na segunda fase da Copa do Brasil, o Grêmio chega para o confronto sem contar com Villasanti, atingido por uma pedra no ataque ao ônibus, que estava a caminho do Beira-Rio para o clássico Gre-Nal.

Por outro lado, o técnico Roger Machado terá o retorno de Diego Souza, recuperado de desconforto muscular, assim como Benítez.

Já o Mirassol entra em campo sem desfalques e com força máxima. A equipe paulista está invicta há cinco jogos na temporada: três vitórias e dois empates.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Bitello, Campaz (Benítez ou Lucas Silva), Janderson e Rildo; Diego Souza.

Possível escalação do Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura e Camilo; Negueba, Fabrício Daniel e Zeca.

DESFALQUES

GRÊMIO:

Villasanti: concussão

Ferreira, Kannemann e Leonardo Gomes: lesionados

MIRASSOL

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu - PR

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Mirassol x Grêmio será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime, na plataforma de streaming, nesta terça-feira (1). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.