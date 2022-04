Mirassol x Ferroviário: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

A Série C do Campeonato Brasileiro começa neste domingo (10), às 19h (de Brasília) para Mirassol e Ferroviária, que jogam no Campos Maia, casa do time paulista. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Ferroviário-CE DATA Domingo, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 19h(de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, na plataforma de streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo, no Campos Maia.

MAIS INFORMAÇÕES

O Mirassol estreia na Série C depois de uma eliminação ainda na primeira fase no Campeonato Paulista. No entanto, o Leão passou por uma grande reformulação e terá um elenco totalmente diferente daquele que disputou o estadual há poucas semanas.

No lado do Ferroviário, que vem de eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e nas semifinais do Cearense, o foco é total na Série C. Para um bom desempenho, o Tubarão tem um um nov técnico e alguns reforços.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 0 x 1 Água Santa Paulistão 25 de março de 2022 Ferroviária 2 x 0 Mirassol Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aparecidense x Mirassol Série C 17 de abril de 2022 16h (de Brasília) Mirassol x Paysandu Série C 23 de abril de 2022 19h (de Brasília)

FERROVIÁRIO-CE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 Ferroviário Cearense 12 de março de 2022 Ferroviário 0 x 1 Fortaleza Cearense 8 de março de 2022

Próximas partidas