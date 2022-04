Mirassol x Ferroviário: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Mirassol e Ferroviário começam, neste domingo (10), às 19h (de Brasília) a caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro 2022. Na casa do time paulista, ambas as equipes chegam com caras novas para este desafio na terceira divisão.

Eliminados na primeira fase de seus estaduais, os times se reforçaram antes da disputa do campeonato nacional. Assim, muitas estreias devem acontecer neste pirmeiro jogo da temporada da Série C.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com um elenco completamento reformulado desde a disputa do Campeonato Paulista, o Mirassol deve ter a estreia de sete atletas já no time titular, além de mais alguns que devem integrar o banco de reservas. A expectativa do clube com os novos atletas é usar de suas experiências anteirores para conseguir um acesso à segunda divisão de 2023.

O Ferroviário também deve ter estreias, inclusive do técnico Roberto Fonseca, recém-chegado à equipe. Além dele, nomes como Derley e Lionn podem pintar como novidade na equipe.

Possível escalação do Mirassol: Darley; Ivan, Rodrigo Sam, Heítor e Rhuan; Daniel, Paulinho, Cristian Renato e Camilo; Cleyson e Osman.

Possível escalação do Ferroviário: Jonathan; Lionn, Vitão, André Baumer e Emerson; Derley, Dudu e Mauri;



Breno, Edson Cariús e Wandson.

DESFALQUES

MIRASSOL

sem desfalques confirmados

FERROVIÁRIO

sem desfalques confirmados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Mirasso oe Ferroviárioserá transmitido ao vivo pelo DAZN, na plataforma de streaming, neste domingo (10).