Mirassol x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Corinthians encara o Mirassol pela segunda rodada do Paulistão

Pela segunda rodada do , o visita o , no Campos Maia. O Jogo será domingo (26), às 19hs (de Brasília). A partida terá transmissão do PayPer View, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Corinthians DATA Domingo, 26 de janeiro de 2020 LOCAL Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão no PayPer View Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pelo Grupo C do , o Mirassol tenta sua primeira vitória. No último jogo, só empatou com a Ferroviária, por 1x1.

Já o Corinthians joga pelo Grupo D. Na última quarta-feira, o Timão goleou o Botafogo-SP por 4x1 e deixou o time de Tiago Nunes na 2ª posição do Grupo, atrás do - que venceu a Inter de Limeira por 4x0.

Provável escalação do Mirassol: Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Thiago Alves, Romário; Luís Oyama, Ernandes, Neto Moura, Juninho; Marcelo Toscano e Maranhão.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x Guarani Campeonato Paulista 30 de janeiro 21h30 (de Brasília) -SP x Mirassol Campeonato Paulista 3 de fevereiro 20h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Paulista 30 de janeiro 21h30 (de Brasília) Corinthians x Campeonato Paulista 2 de fevereiro 11h (de Brasília)

Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil, Lucas Piton; Richard (Cantillo), Camacho; Ramiro, Luan, Janderson; Boselli.