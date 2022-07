Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela segunda fase do Paulista sub-20; veja como acompanhar na internet

Mirassol e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Campos Maia, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda fase do Paulistão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Na liderança do Grupo 13, o Timão busca seguir com aproveitamento de 100% nesta nova etapa do estadual.

Do outro lado, o Mirassol, com três pontos, na vice-liderança, soma uma vitória e um empate.

No último confronto, válido pela Copa São Paulo 2020, o Timão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Mirassol: Vinicius Taquini; Renato, Pedro Rinaldi, Wesley Santos, Guilherme; Luis Fernando, Arilton, Fernando Mineiro, Wellington, Arthur Ryan, Wesley.

Possível escalação do Corinthians: Kauê, Vitor, Jose Vitor, Leo, Kayke, João Pedro, Ryan, Arthur, Pedrinho, Cauan e Murillo.

Desfalques da partida

Mirassol:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Mirassol x Corinthians DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Mirassol

JOGO CAMPEONATO DATA XV de Jaú 0 x 1 Mirassol Paulista sub-20 6 de julho de 2022 Mirassol 0 x 1 Noroeste Paulista sub-20 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Noroeste x Mirassol Paulista sub-20 3 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Mirassol x XV de Jaú Paulista sub-20 10 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 XV de Jaú Paulista sub-20 13 de julho de 2022 RB Bragantino 1 x 0 Corinthians Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022

Próximas partidas