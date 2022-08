Mirassol x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (27), pela segunda rodada do quadrangular final da Série C; veja como acompanhar na internet

O Mirassol recebe o Botafogo-SP neste sábado (27), no estádio José Maria de Campos Maia, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Depois de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A com 33 pontos (10 vitórias, três empates e seis derrotas), o Mirassol busca reencontrar o caminho da vitória depois de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Para o confronto, o técnico Ricardo Catalá terá o retorno de Roberson, que cumpriu suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Botafogo-SP chega embalado com quatro vitórias consecutivas na Terceirona. Na primeira fase, terminou em quinto, com 32 pontos (10 vitórias, dois empates e sete derrotas).

Prováveis escalações

Possível escalação do Mirassol: Darley; Léo Duarte, Luiz Gustavo, Rodrigo Sam e Pará; Daniel, Osman, Paulinho e Camilo; VinÍcius Mingotti e Negueba.

Possível escalação do Botafogo-SP: Deivity; Vidal, Diego Guerra, Marcel e Jean Victor; Ericson, Fillipe Soutto e Gustavo Xuxa; Tárik, Bruno Michel e Salatiel.

Desfalques da partida

Mirassol:

sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Mirassol x Botafogo-SP DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

VAR: Igor Caio Max Augusto Vieira (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Mirassol

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 2 x 1 Mirassol Série C 13 de agosto de 2022 Aparecidense 2 x 2 Mirassol Série C 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Mirassol Série C 3 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Mirassol x Volta Redonda Série C 11 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Botafogo-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 2 x 1 Remo Série C 13 de agosto de 2022 Botafogo-SP 3 x 1 Volta Redonda Série C 21 de agosto de 2022

Próximas partidas