Mirassol x Aparecidense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Equipes voltam a campo neste domingo (25), pela sexta rodada do Grupo B da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

Mirassol e Aparecidense entram em campo neste domingo (25), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada do Grupo B da Série C. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em casa, o Mirassol conta com o apoio de sua torcida e sabe que com um empate conquista o acesso à Série B. O time é o líder do grupo B, com 9 pontos, e tem cinco desfalques para o duelo.

"Zero preocupação em relação a isso (desfalques). Por não ter preocupação, não fiz nada, não teve nenhum tipo de conversa, porque entendo que se eles estão aqui, são competentes para isso. Acho que a gente conseguiu gerar oportunidade para todos. A gente rodou o elenco. Houve um momento em que a gente até abriu mão de pensar na performance para que todo mundo tivesse a oportunidade de jogar para que, num momento como este, estivessem prontos. Então em relação a isso, a gente está 100% tranquilo", disse o técnico Catalá.

Do outro lado, a Aparecidense sabe que precisa vencer, além de torcer por um tropeço do Botafogo-SP diante do Volta Redonda para conquistar a classificação.

"Sabemos da responsabilidade, é um jogo decisivo, temos que fazer nosso melhor, mas é tentar passar tranquilidade e confiança para todos os colegas. É um jogo muito tenso, mas podemos fazer um jogo tranquilo, sabendo das nossas qualidades e que podemos conquistar o acesso", falou o meia Felipe Menezes.

Escalações:

Escalação do provável MIRASSOL: Gabriel Gasparotto; Ivan, Rodrigo Sam, Luiz Gustavo e Rhuan; Daniel, Paulinho e Camilo; Osman (Matheus Oliveira), Negueba e Vinicius Mingotti..

Escalação do provável APARECIDENSE: Gabriel; Adriel, Ricardo Lima, Vanderlei (Wesley Matos) e Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Joãozinho (Gilvan) e Felipe Menezes; Robert e Alex Henrique.

Desfalques

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Darley, lesionado, além de Jefferson Romário, Léo Duarte, Júnior Todinho e Pará, suspensos, desfalcam o time mandante. .

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto - SP

• Arbitragem: Braulio da Silva Machado (árbitro), Henrique Ribeiro e Eder Alexandre (assistentes), Luiz Silveira Tisne (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)