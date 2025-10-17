+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoSão Paulo
Mounique Vilela

Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (19), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Mirassol ocupa a quarta posição, com 49 pontos. Em 28 jogos disputados, a equipe soma 13 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 58%.

Por outro lado, o São Paulo volta a campo pressionado em busca da recuperação. Sem vencer há dois jogos, com derrotas para o Palmeiras por 3 a 2 e Grêmio por 2 a 0, o Tricolor Paulista ocupa a oitava posição, com 38 pontos conquistados. Para o confronto, o técnico Hernán Crespo trata como dúvida as presenças de Enzo Díaz e Dinenno, com dores.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto moura, Danielzinho e Gabriel; Marques, Alesson e Cristian.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Patryck; Tapia e Luciano.

Escalações de Mirassol x São Paulo

MirassolHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-1-2

Home team crestSAP
22
Walter
20
D. Borges
6
Reinaldo
3
Jemmes
34
Joao Victor
25
Neto
12
Guilherme
8
Danielzinho
17
C. Renato
96
Carlos Eduardo
77
A. Batista
23
Rafael
28
A. Franco
5
R. Arboleda
32
N. Ferraresi
20
M. Antonio
13
E. Diaz
42
M. Gomes
29
P. Maia
21
D. Bobadilla
14
G. Tapia
7
Lucas

3-4-1-2

SAPAway team crest

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

SAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Crespo

Desfalques

Mirassol

Muralha e Negueba estão suspensos, enquanto Edson Carioca, Lucas Ramon e Matheus Sales estão lesionados.

São Paulo

Wendell, Cédric, Oscar, Calleri, Ryan, André Silva, Luan e Rafael Toloi estão fora. 

Quando é?

  • Data: domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP 

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

MIR

Outros

SAP

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

