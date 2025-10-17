Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Mirassol ocupa a quarta posição, com 49 pontos. Em 28 jogos disputados, a equipe soma 13 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 58%.

Por outro lado, o São Paulo volta a campo pressionado em busca da recuperação. Sem vencer há dois jogos, com derrotas para o Palmeiras por 3 a 2 e Grêmio por 2 a 0, o Tricolor Paulista ocupa a oitava posição, com 38 pontos conquistados. Para o confronto, o técnico Hernán Crespo trata como dúvida as presenças de Enzo Díaz e Dinenno, com dores.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto moura, Danielzinho e Gabriel; Marques, Alesson e Cristian.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Patryck; Tapia e Luciano.

Desfalques

Mirassol

Muralha e Negueba estão suspensos, enquanto Edson Carioca, Lucas Ramon e Matheus Sales estão lesionados.

São Paulo

Wendell, Cédric, Oscar, Calleri, Ryan, André Silva, Luan e Rafael Toloi estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 19 de outubro de 2025

domingo, 19 de outubro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

