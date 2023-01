Equipes entram em campo nesta segunda-feira (16), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em São José do Rio Preto, Palmeiras e Mirassol se enfrentam na noite desta segunda-feira (16), às 21h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Vida, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Após encerrar o grupo 3 na liderança com 100% de aproveitamento. Depois, o Palmeiras goleou o Sampaio Corrêa por 6 a 0, e a Juazeirense por 4 a 0.

Do outro lado, o Mirassol foi o primeiro colocado do grupo 2, com três triunfos. .Já nas partidas eliminatórias, o Mirassol venceu o Real Ariquemes por 5 a 3 depois de empate por 0 a 0 no tempo normal, e passou pela Chapecoense por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Aranha, Henri, Talisca, Léo, Ian, Pedro Lima, Ruan Ribeiro, Kevin, Edney, David e Allan.

Escalação do provável Mirassol: Gustavo, Wesley, João Marcelo, Renato, Diogo, Rikelme, Miguel, Wellington, Arthur , Arilton e Thomas.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

Após um longo período de jejum, o Palmeiras pôs fim às piadas e conquistou a Copinha em 2022.

Quando é?