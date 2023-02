Mirassol x Ferroviária ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (7), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Ferroviária entram em campo na noite desta terça-feira (7), no Morumbi, às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Sem vencer há duas rodadas, o Mirassol está na terceira posição do grupo B, com 5 pontos. O time amarelo venceu apenas um jogo até o momento e sabe que precisa ganhar para se distanciar da zona de rebaixamento. Luiz Otávio, suspenso, é desfalque certo.

Já a Ferroviária está em terceiro lugar no grupo C, com 4 pontos. A Locomotiva não sabe o que é vencer há cinco jogos. Ausências confirmadas são Pablo e Bernardo, ambos cumprindo suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Mirassol: César, Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Gustavo, Guilherme Biro, Yuri Lima, Danielzinho, Camilo, Fernandinho, Negueba e Zé Roberto.

Escalação do provável Ferroviária: Saulo, Heitor, Ronaldo Alves, Léo Santos, Alisson Cassiano, Kelvyn, André Lima, Rafael Costa, Thomaz, Douglas Coutinho e Ytalo.

Desfalques

Mirassol

Luiz Otávio está suspenso.

Ferroviária

Pablo e Bernardo estão suspensos.

Quando é?