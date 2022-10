Miranda para por 20 dias e pode desfalcar São Paulo até o fim da temporada

Zagueiro teve lesão no joelho esquerdo durante a partida contra o Palmeiras, nesse domingo (16), e desfalcará equipe de Rogério Ceni

Miranda deve desfalcar o São Paulo entre 15 e 20 dias após sofrer lesão no joelho esquerdo, como soube a GOAL. O atleta deixou o gramado do Allianz Parque, na tarde de domingo (16), por causa do problema clínico e foi examinado nesta segunda-feira (17).

O problema do zagueiro não é considerado tão grave, tanto que ele pode voltar a atuar nas rodadas finais do Brasileirão. Nos bastidores do clube, porém, há quem acredite que ele não jogue novamente em 2022. O tempo de recuperação pode ser curto, mas o veterano precisará recuperar o ritmo de jogo.

O zagueiro iniciou o trabalho de fisioterapia já nesta segunda-feira e se prepara para o retorno aos gramados. O Tricolor paulista não divulga prazo para recuperação dos atletas em caso como o do veterano e nem sequer confirma a lesão.

Sem Miranda, a situação da zaga do São Paulo é de incerteza para enfrentar o Coritiba, nesta quinta-feira (20), no Morumbi, em partida adiada da 29ª rodada do Brasileirão.

A comissão técnica não terá Lucas Beraldo e Nahuel Ferraresi, que foram expulsos no jogo contra o Palmeiras, no último domingo. A dupla cumprirá suspensão automática contra o Coritiba, no decorrer da semana.

Ainda há outro problema para o jogo que acontece no Morumbi: Diego Costa segue fazendo tratamento médico e se recupera de tendinite no joelho direito. O zagueiro não tem previsão para voltar a atuar divulgada.

O equatoriano Arboleda, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, ainda não tem previsão para volta aos gramados. O estrangeiro também segue fora de combate — a última aparição foi em junho deste ano, pela Copa Sul-Americana.

Em que pese o número elevado de ausências para a zaga, o técnico Rogério Ceni tem ao menos uma boa notícia. Léo, que cumpriu suspensão no empate contra o Palmeiras, volta a atuar diante do Coritiba. Luizão também está à disposição da comissão técnica.

Perdas para 2023?

Getty Images

Com sete zagueiros à disposição no elenco, o São Paulo pode sofrer mudanças para a próxima temporada. Miranda tem contrato até dezembro de 2022 e até já foi informado sobre o desejo do clube na renovação, mas só será novamente procurado para conversar ao fim do Brasileirão.

O vínculo de Luizão se encerra em 31 de janeiro. O zagueiro também já foi procurado para conversar, mas a situação está longe de um desfecho.

Nahuel Ferraresi foi emprestado ao clube pelo Manchester City. O acordo de empréstimo se encerra em junho de 2023, e a opção de compra é superior aos sete milhões de euros (R$ 36,38 milhões na cotação atual).

Arboleda, Diego Costa, Léo e Lucas Beraldo têm contratos mais longevos e não preocupam a diretoria de futebol para a temporada seguinte.