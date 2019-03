Miranda: evitar a 'covardia', mas sem 'atrapalhar' a renovação da defesa

Zagueiro de 34 anos hoje não fala em adeus à Seleção Brasileira, algo que colocou em aberto há cerca de oito meses

Miranda é um dos jogadores mais velhos do elenco da . É um dos principais líderes e capitães da equipe. É, sem dúvida, uma referência para os mais novos, como é o caso de Éder Militão, com quem vai formar dupla de defesa contra o Panamá, sábado, no Estádio do Dragão. Miranda só não admite ser "covarde".

Aos 34 anos, o veterano zagueiro chegou a deixar em aberto o fim do ciclo com a camisa amarelinha logo depois da eliminação na da . Reconheceu, ali, que poderia vir a "atrapalhar" (palavra usada na ocasião) uma eventual renovação do grupo. Tite certamente entendeu o recado, mas decidiu não fechar as portas para o defensor que, vale destacar, hoje convive com a reserva na .

Cerca de oito meses depois do fatídico tropeço diante da , Miranda mudou o tom de discurso. Pensa além. Muito além da no meio do ano. Já fala de Eliminatórias e até mesmo de uma possível participação na Copa de Mundo de 2022.

"Eu não penso ainda na minha despedida. Penso no meu momento e, enquanto tiver condições de atuar em alto nível, vou atuar. Se eu me despedir em condição de atuar em alto nível, serei um covarde. É uma caminhada ainda longa até o próximo Mundial, há toda uma eliminatória depois da Copa América. Sabemos da dificuldade e não posso deixar a Seleção Brasileira na mão", destacou.

"Confesso que hoje vivo um momento diferente na minha carreira. Sempre fui titular indiscutível e neste ano estou jogando um pouco menos, por incrível que pareça. Aprendi a lidar com essa situação", completou.

Antes titular absoluto, Miranda agora é suplente - Thiago Silva e Marquinhos atualmente são indiscutíveis aos olhos da comissão técnica. Um suplente de luxo que, ao mesmo tempo, pode ser (naturalmente) encarado por muitos como o responsável por tirar o espaço de jovens talentos da posição, algo que curiosamente o próprio temeu que viesse a acontecer no futuro próximo. Uma situação que vai precisar aprender a lidar também.