Miranda desfalca o São Paulo contra o Internacional

Zagueiro tem dores musculares na panturrilha esquerda e não viajará para Porto Alegre nesta terça-feira

Miranda vai desfalcar o São Paulo contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. O zagueiro saiu de campo na derrota por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, domingo, no Morumbi, sentindo um desconforto. O atleta tem dores musculares na panturrilha esquerda e por isso virou baixa para o técnico Hernán Crespo.

Por outro lado, é provável que o argentino volte a ter Arboleda à disposição. De volta após disputar a Copa América com a seleção do Equador, o zagueiro treinou normalmente na segunda-feira. Assim, poderia ser o substituto imediato de Miranda.

Crespo, aliás, voltará a treinar o São Paulo depois de cumprir protocolo de isolamento em quarentena, após ter desfalcado o time com Covid-19.

Na zona de rebaixamento, o São Paulo busca a primeira vitória no Brasileirão. O time soma cinco pontos em nove jogos. O desempenho ruim no início do campeonato preocupa o clube.