Ministro americano: “Dancei de tanta alegria depois da eliminação do Irã!”

A eliminação da seleção iraniana da Copa do Mundo de 2026 gerou ampla repercussão, depois que o ministro da Segurança Interna dos Estados Unidos, Mark Wayne Mullen, expressou sua grande satisfação com a eliminação do Irã do torneio, em declarações que provocaram grande polêmica tendo como pano de fundo as tensões políticas entre os dois países.

De acordo com a revista norte-americana “Sports Business Journal”, Mullen disse durante uma reunião em Washington que estava “satisfeito com a saída” da seleção iraniana, acrescentando: “Não há time com o qual tenhamos lidado mais do que com eles”.

O ministro americano continuou: “Fiquei muito feliz quando eles receberam seus vistos e lhes dissemos que poderiam deixar os Estados Unidos; talvez até tenha cantado uma ou duas músicas e dançado um pouco de tanta alegria”.

Moulin alegou que cerca de metade das pessoas que o Irã tentou trazer para os Estados Unidos tinham ligações diretas com a Guarda Revolucionária Iraniana, o que complicou ainda mais os trâmites de entrada da delegação iraniana no país.

O fim da trajetória do Irã no torneio veio após uma participação excepcional, marcada por uma série de obstáculos logísticos e políticos, já que a seleção iraniana ficou por um longo período impedida de entrar nos Estados Unidos, o que a obrigou a transferir seu campo de treinamento para o México, apesar de todas as suas partidas da fase de grupos terem sido disputadas em solo americano.

Além disso, os vistos de entrada para todos os membros da delegação só foram emitidos poucos dias antes do início do torneio, enquanto restrições severas foram impostas à seleção, entre elas a permissão para permanecer nos Estados Unidos por um período não superior a 24 horas apenas nos dias de jogo.

Diante dessas circunstâncias, o Irã apresentou uma reclamação contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA), afirmando que foi “a seleção mais maltratada na Copa do Mundo” e considerando que sua participação ocorreu em condições excepcionais.