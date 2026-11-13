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Mauricio Pochettino Manchester United crestGetty Images
Muhammad Zaki
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“Minha única preocupação, ainda que pequena, é...” Paul Scholes faz alerta sobre Mauricio Pochettino enquanto Manchester United tenta contratar o técnico da seleção dos Estados Unidos após a demissão de Michael Carrick

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O ídolo do Manchester United Paul Scholes declarou apoio a Mauricio Pochettino como próximo técnico do clube, embora tenha admitido o receio persistente de que o United tenha deixado passar o auge do argentino. A busca por um novo comandante em Old Trafford se intensificou após a demissão de Michael Carrick, que esteve à frente do clube em seu pior início nas competições nacionais em quatro décadas.

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Carrick é demitido após início desastroso

A passagem de Carrick pelo comando do Manchester United chegou a um fim abrupto na quinta-feira. Apesar de ter comandado os treinos de terça e quarta-feira após o caótico empate por 4 a 4 com o Aston Villa no domingo passado, o clube acabou optando por se separar de seu ex-meio-campista.

Carrick conseguiu apenas três vitórias em 15 jogos nesta temporada, no pior início do United em competições nacionais desde 1986.

Segundo relatos, a direção do clube de Old Trafford agora voltou suas atenções para Pochettino, técnico da seleção masculina dos Estados Unidos. O argentino tem um currículo impressionante: levou o Tottenham à final da Champions League de 2019 antes de conquistar títulos nacionais com o Paris Saint-Germain.

Scholes teme que os melhores anos já tenham ficado para trás

Em participação no podcast The Good, The Bad, and The Football, Scholes afirmou acreditar que o ex-técnico do Chelsea pode ter sucesso em Manchester, embora tenha ressalvas quanto ao momento.

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“Acho que ele tem a presença necessária para comandar um grande clube como o Manchester United”, disse Scholes. “Minha única pequena preocupação é que o clube chegou um pouco tarde demais.”

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O ex-jogador da seleção inglesa explicou melhor sua preocupação com a trajetória de Pochettino.

“Mauricio Pochettino é um grande técnico. Só tenho uma pequena preocupação de que não estejamos contratando-o em seus melhores anos”, acrescentou. “Ele tem certa reputação de ficar no quase, de não conquistar tantos títulos. Isso possivelmente afastou um pouco o Man Utd dele no passado. Agora, o clube está em uma situação totalmente diferente.”

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A dura realidade para Carrick

Carrick havia recebido um contrato de dois anos depois de levar o United ao terceiro lugar na temporada passada, após assumir o comando quando Ruben Amorim deixou o clube em janeiro. Scholes, porém, sugeriu que seu ex-companheiro de equipe nunca foi a escolha certa para permanecer à frente do time de Old Trafford a longo prazo.

“É preciso ter empatia pelo Michael. O Michael não é bobo. Ele sabe que vencer apenas um dos dez primeiros jogos no campeonato simplesmente não é suficiente”, observou Scholes. “A função de interino parecia combinar com ele. Michael nunca teve uma trajetória como técnico que o credenciasse a comandar um clube como o Manchester United.”

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Uma difícil visita a Anfield

Pochettino pode assumir o comando do United já na primeira partida após a pausa para os jogos das seleções, quando a equipe visitará o Liverpool, seu grande rival, no próximo domingo.

Se o técnico de 54 anos assumir o cargo, o ex-meio-campista Nicky Butt alertou que será necessária uma reformulação profunda do elenco na janela de transferências de janeiro.

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“Ele precisa descobrir rapidamente em quem pode confiar e em quem não pode, e dispensar esses jogadores em janeiro. Não pode ficar com esse time até a próxima temporada”, afirmou Butt. “O Manchester United está tão em baixa que nem precisa pensar em ganhar nada neste momento.”

Written byMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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