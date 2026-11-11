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O atacante do Real Madrid Endrick declarou que representar a seleção brasileira continua sendo sua maior alegria no futebol. O jogador de 20 anos se prepara para voltar a enfrentar o Japão no amistoso internacional de sábado, em Singapura.

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Endrick reafirma compromisso com a seleção brasileira por toda a carreira

O atacante do Real Madrid Endrick declarou sua dedicação inabalável à seleção brasileira e prometeu atender a todas as convocações ao longo da carreira. Apesar de ter apenas 20 anos, o atacante já soma 24 partidas pela seleção principal, o que faz dele um dos jovens mais experientes do elenco.

Em entrevista coletiva na terça-feira, Endrick ressaltou que defender seu país continua sendo a maior honra para ele.

O jovem astro está com a delegação em Singapura, onde o Brasil se prepara para um amistoso internacional.

Endrick destaca orgulho de defender a seleção e ligação com a equipe olímpica

Ao falar de sua paixão pela camisa da seleção, Endrick deixou claro que está disposto a representar o Brasil em qualquer categoria de idade sempre que for convocado.

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“Não há nada melhor do que estar na seleção. Jogar pela seleção é minha maior paixão, minha maior alegria. Espero sempre poder ajudar a seleção”, afirmou Endrick.

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Ele também destacou sua forte relação com Paulo Victor, técnico das equipes sub-20 e pré-olímpica, e acrescentou: “Para onde eu for convocado, irei, porque estarei defendendo a seleção, seja a olímpica ou a principal. Vou aproveitar todas as oportunidades que tiver para defender a seleção ao longo da minha carreira, até me aposentar.”

Endrick relembra virada dramática contra o Japão na Copa do Mundo

Entre os compromissos de Endrick com a seleção está um novo confronto com o Japão, que traz à memória o duelo dramático entre as equipes nas oitavas de final da recente Copa do Mundo.

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Naquela partida, Endrick entrou no intervalo após uma lesão de Lucas Paqueta e ajudou a impulsionar uma virada memorável por 2 a 1.

“Aquele jogo contra o Japão foi muito especial”, lembrou Endrick. “Estávamos atrás no placar, mas conseguimos virar e garantir a classificação para o Brasil. Foi mais um passo que dei na minha carreira com a seleção.”

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Seleção brasileira se prepara para enfrentar o Japão em Singapura

O Brasil enfrentará o Japão no Estádio Nacional de Singapura no sábado, 14 de novembro, às 7h15, no horário de Brasília.

Historicamente, a seleção brasileira tem um retrospecto amplamente favorável contra a equipe asiática, mas Endrick espera outro confronto muito disputado.

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“Foi um jogo muito bom, porque sabíamos da qualidade do Japão. O próximo não será diferente”, concluiu Endrick. “Eles têm muitos jogadores bastante experientes e muito bons. Espero que possamos fazer o nosso melhor para sair com a vitória.”