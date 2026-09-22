Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, revelou o motivo pelo qual preferiu o Paris Saint-Germain ao Liverpool, em 2017.

Após uma temporada excepcional com o Monaco em 2016-2017, quando tinha apenas 18 anos, os maiores clubes do mundo passaram a disputá-lo e, além do Paris Saint-Germain, o Liverpool demonstrou grande interesse nele.

Em entrevista ao jornal "The Athletic", nesta terça-feira, Mbappé, campeão da Copa do Mundo de 2018, explicou que sua mãe, Fayza Lamari, estava determinada a vê-lo se juntar ao Liverpool naquele verão.

Mbappé disse: "Eu jogava pelo Monaco naquela época. Tinha que tomar uma decisão. Sim, o Liverpool era muito tentador. Minha mãe era uma grande admiradora de Jürgen Klopp, e o Liverpool era o destino preferido dela. Ela queria que eu fosse para lá".

E prosseguiu: "Eu não a escutava porque queria jogar na minha cidade, Paris. Não queria deixar meu país antes de me tornar alguém importante. Mas sim, minha mãe sempre me dizia: o Liverpool vai estar ali, você vai jogar em Anfield, vai ser incrível para você. E eu respondia: está bem".

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E continuou: "Fui até lá para a primeira etapa das negociações. Fui à cidade, ao estádio, e conheci as pessoas. Ela disse: é um clube incrível, todos são muito simpáticos, é um clube familiar, um grande clube".

Mbappé completou: "Minha mãe foi a Anfield e se apaixonou. Ela assistiu a alguns jogos sozinha, para curtir a atmosfera, porque queria me imaginar naquele estádio".

Após semanas de negociações, Mbappé se juntou ao Paris Saint-Germain, antes de deixá-lo, anos depois, rumo ao Real Madrid.

Na entrevista desta terça-feira, Mbappé relembrou os motivos que o levaram a assinar com o Paris, além das intensas negociações que ocorreram a bordo de um jato particular, longe dos olhares curiosos.

Kylian explicou: "Nunca parávamos de conversar. Eu perguntava a ela: o que você acha, mãe? E ela me dizia: para mim, você tem que ir para o Liverpool. E eu respondia: está bem, está bem, está bem".

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E acrescentou: "Jürgen Klopp era um treinador excepcional. Eu o conheci e tinha uma relação excelente com ele. Nutria por ele um grande respeito. Lembro que estávamos a bordo do avião, voando pelos ares enquanto ele me explicava seu projeto. Eu lhe disse: não precisa me convencer. Você é o Jürgen Klopp, e este é o Liverpool, um grande clube, então é claro, minha presença aqui vem do meu interesse. Mas tenho outras coisas, outros projetos, não menos importantes".

E o jogador francês completou: "Acrescentei a ele: seja qual for a minha decisão, será a decisão certa, porque estamos falando dos maiores clubes do mundo".

E acrescentou: "É uma história curiosa. Mas, no fim, decidi ir para o Paris Saint-Germain, porque para mim, como alguém que nasceu e cresceu em Paris, não havia sentimento maior do que provar minha capacidade de me tornar um astro na minha cidade natal".