Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1078806693.jpgAnadolu Agency

Traduzido por

"Minha família está em casa": o primeiro comentário de Ibáñez após a renovação com o Al-Ahli saudita

Mercado da bola
Al-Ahli
R. Ibanez
Arábia Saudita
Brasil

O que disse o jogador do Al-Raqi?

O Al-Ahli saudita anunciou oficialmente a renovação do contrato de seu zagueiro brasileiro Roger Ibañez até 2030, garantindo a permanência de um dos principais pilares de sua defesa pelos próximos anos.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Ibañez manifestou sua alegria em continuar sua trajetória com o clube após o anúncio oficial, ressaltando seu grande vínculo com a equipe. 

Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

Em um vídeo divulgado pelas contas do Al-Ahli após a assinatura do contrato, ele disse: "Estou muito feliz, começa um novo ano e mais um ano em que sigo aqui, agora após a renovação do meu contrato".

E o zagueiro brasileiro acrescentou: "Estou na minha casa e muito feliz, meus filhos estão em casa e minha família está em casa, por isso estamos em nossa casa", agradecendo à diretoria do clube pela confiança.

A decisão pela renovação veio depois de o jogador ter sido alvo de vários clubes da Premier League no período recente, mas a diretoria do Al-Ahli insistiu em sua permanência, sobretudo diante das circunstâncias que se seguiram à saída do técnico alemão Matthias Jaissle.

Ibañez havia se juntado ao Al-Ahli no verão de 2023, vindo da Roma, da Itália, e desde então conseguiu se firmar como peça fundamental na equipe, apresentando atuações consistentes que o tornaram um dos zagueiros de maior destaque do time.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

O zagueiro de 26 anos contribuiu diretamente para as conquistas alcançadas pelo Al-Ahli na temporada passada, com destaque para o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além da vitória na Supercopa Saudita, de modo que a renovação até 2030 confirma o desejo do clube de manter o elenco que construiu um de seus períodos mais marcantes no cenário continental.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google