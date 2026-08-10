O Al-Ahli saudita anunciou oficialmente a renovação do contrato de seu zagueiro brasileiro Roger Ibañez até 2030, garantindo a permanência de um dos principais pilares de sua defesa pelos próximos anos.

Ibañez manifestou sua alegria em continuar sua trajetória com o clube após o anúncio oficial, ressaltando seu grande vínculo com a equipe.

Em um vídeo divulgado pelas contas do Al-Ahli após a assinatura do contrato, ele disse: "Estou muito feliz, começa um novo ano e mais um ano em que sigo aqui, agora após a renovação do meu contrato".

E o zagueiro brasileiro acrescentou: "Estou na minha casa e muito feliz, meus filhos estão em casa e minha família está em casa, por isso estamos em nossa casa", agradecendo à diretoria do clube pela confiança.

A decisão pela renovação veio depois de o jogador ter sido alvo de vários clubes da Premier League no período recente, mas a diretoria do Al-Ahli insistiu em sua permanência, sobretudo diante das circunstâncias que se seguiram à saída do técnico alemão Matthias Jaissle.

Ibañez havia se juntado ao Al-Ahli no verão de 2023, vindo da Roma, da Itália, e desde então conseguiu se firmar como peça fundamental na equipe, apresentando atuações consistentes que o tornaram um dos zagueiros de maior destaque do time.

O zagueiro de 26 anos contribuiu diretamente para as conquistas alcançadas pelo Al-Ahli na temporada passada, com destaque para o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além da vitória na Supercopa Saudita, de modo que a renovação até 2030 confirma o desejo do clube de manter o elenco que construiu um de seus períodos mais marcantes no cenário continental.