"Minha esposa prefere saber o resultado agora": Harry Kane entra na polêmica da Bola de Ouro com novas declarações

Harry Kane, estrela do Bayern de Munique, aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem forte, após sua atuação excepcional contra o Arsenal, na Liga dos Campeões da Europa.

E a poucos dias da cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro de 2026, o atacante inglês já não esconde sua enorme expectativa, e reafirma sua posição como um dos principais candidatos a conquistar o grande troféu.

Após a emocionante partida que terminou empatada em 2 a 2, e na qual Harry Kane foi o grande destaque, o atacante do Bayern, que marcou 10 gols e deu 7 assistências em 11 jogos em todas as competições, foi questionado sobre a possibilidade de vencer a Bola de Ouro na próxima segunda-feira, e não escondeu sua ansiedade.

E disse, segundo o site "Foot Mercato": "Com certeza, valorizo cada mensagem que recebo, e todo o apoio de todos os torcedores, os torcedores do Bayern de Munique, da Inglaterra e do Tottenham. É evidente que a noite de segunda-feira pode ser uma noite especial".

E, enquanto tenta se concentrar nos próximos jogos de seu time, o jogador britânico admite que a incerteza pesa sobre ele, e especialmente sobre seus entes queridos: "Sei que é um evento importante, por isso aguardo com ansiedade. Acho que minha esposa prefere saber o resultado, e minha família está muito tensa".

Kane completou: "Entendo o desejo deles de manter o silêncio para que todas as estrelas possam comparecer, mas, do meu ponto de vista, é claro que eu gostaria de saber o resultado sem precisar esperar a noite toda! Não posso fazer nada além de aproveitar este momento".

Harry Kane demonstra humildade

O entusiasmo era evidente, algo que o capitão da seleção da Inglaterra compartilhou com a rede CBS Sports, revelando seu maior sonho ao vivo para o lendário Thierry Henry.

E, enquanto abundam as especulações sobre quem será o vencedor, Harry Kane prefere a humildade, embora reconheça a importância deste prêmio: "Seria incrível. O resultado? Não sei. Sei que há muitos rumores circulando no momento, mas eu não sei".

E completou: "É claro que desejo muito conquistar algo assim. Seria um passo enorme na minha carreira, isso é certo".

Mas, para vencer o prestigiado prêmio, Kane enfrentará uma concorrência muito acirrada, pois, enquanto o atacante inglês brilha de forma excepcional, outros jogadores de nível mundial são verdadeiros concorrentes a este prestigiado prêmio individual.

Seguem na disputa Lamine Yamal, a jovem estrela do Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia, jogador do Paris Saint-Germain, o experiente Rodri, e Fabián Ruiz.

Sem falar no destacado grupo francês, que inclui Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Michael Olise.