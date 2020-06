Milton Neves internado: apresentador da Band é levado ao hospital após passar mal

Após o programa 'Terceiro Tempo', o apresentador foi internado mas já está melhor, mas ele segue em observação

Milton Neves foi internado na noite deste domingo, 7 de junho, após um mal-estar ainda durante o "Terceiro Tempo", programa que ele apresenta na TV Bandeirantes. Ele prontamente foi levado ao hospital São Luis e, posteriormente, transferido para o Sírio Libanês, onde foi atentido por um médico pessoal.

A causa do mal-estar foi uma arritmia cardíaca. O Uol apurou que o quadro de saúde do apresentador é de "boa evolução clínica" mas Milton segue no hospital para ficar em observação. Nas redes sociais, Milton brincou sobre a situação.

Olá,senti”zunzura” no final do Terceiro Tempo da BAND e colegas me levaram pro São Luiz e agora tô no Sírio Libanês com tudo estabilizado,mas amanhã o Dr.Sergio do Carmo Jorge fará”exames complementares”.Ainda não foi desta vez que subi pro andar de cima como torce @mauro_beting — Milton Neves (@Miltonneves) June 8, 2020

Mantendo o bom-humor de sempre, Milton Neves disse que ainda não foi desta vez que subiu para o andar de cima como torce Mauro Beting. Pouco depois, o apresentador fez outro post para tranquilizar fãs e amigos de sua siuação.

Atenção! Desmorri aqui no Sírio Libanês e já gravei todas minhas colunas das trocentas rádios Band para amanhã e do hospital mesmo. Obrigado a todos pelo carinho e torcida. pic.twitter.com/FK1WpiZWSc — Milton Neves (@Miltonneves) June 8, 2020

O , time que Milton torce, publicou uma mensagem de força para o apresentador e reforçou que ele já está melhor.