Milner: "Não há chance de 'subir para a cabeça' de Alexander-Arnold"

Meia acredita que "há muito por vir" do lateral: "sua capacidade é incrível"

Alexander-Arnold, mais uma vez, tem sido um dos destaques da temporada do , se destacando pelas assistências e por gols marcados em momentos decisivos. E alguns questionamentos sobre se a boa fase vivida irá "subir para a cabeça" do lateral-direito começaram a surgir. No entanto, para James Milner, isso está fora de cogitação.

O meia inglês acredita de Arnold, com auxílio de Klopp e também dos companheiros de equipe, continuará mantendo o foco.

"Há um longo caminho a percorrer e não querer que suba para a cabeça dele, mas isso não vai acontecer porque há muitas pessoas ao seu redor no vestiário que, se isso acontecer, irá parar imediatamente", afirmou Milner em entrevista coletiva.

"Para mim, uma das coisas mais impressionantes sobre ele é sua mentalidade. Você pode admirá-lo por sua habilidade, mas a mentalidade dele é ótima", continuou.



"Arnold tem uma ótima atitude. Isso é muito importante. Ele continuar melhorando e, se continuar fazendo o que está fazendo, e sendo jovem, as pessoas falarão sobre ele por muito, muito tempo", completou.

Arnold foi um dos destaques da vitória do Liverpool sobre o na última rodada da Premier League, tendo marcado uma vez e participado de outros três gols.

"Ele pode ser muito bom. É muito bom agora, não é? Você vê a quantidade de jogos que ele jogou e as ocasiões em que ele jogou - finais de , grandes jogos, disputando título. Há muito mais a vir dele", disse.

"Ele cometerá erros e terá que se recuperar deles. Você fica decepcionado. O técnico o tira da equipe algumas vezes, mas ele sempre mostra a atitude certa. Ele sabe que é para o seu benefício ou para o bem da equipe. Sua mentalidade é absolutamente exata e sua capacidade é incrível. Há muito mais por vir dele, e ele continuará melhorando. Será um grande jogador do Liverpool nos próximos anos", concluiu Milner.