Millonarios x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

Pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, Millonarios e América-MG entram em campo na noite desta quarta-feira (3), no El Campín, em Bogotá, às 21h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Com o apoio de sua torcida, o Millonarios, com 6 pontos, entra em campo defendendo a sua liderança. O time colombiano vem de derrota no fim de semana pelo campeonato nacional.

Do outro lado, o América-MG está na segunda posição da chave, com 3 pontos. O Coelho acumula uma vitória e uma derrota e sabe que precisa ganhar para seguir na luta pela briga pela ponta da tabela. A equipe mineira, no entanto, perdeu no Brasileirão, fora de casa.

Prováveis escalações

Millonarios: Montero; Vargas, Rosales, Moreno e Asprilla; Torres, Vega e Arevalo; Quiñones, Guerra e Uribe.

América-MG: Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Madaina, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Benitez; Matheusinho, Everaldo e Aloísio.

Desfalques

Millonarios

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?