Militão leva puxão de orelha após noitada no Porto: "há regras, ele sabe disso"

Sérgio Conceição, treinador do Porto, dá bronca em Éder Militão, zagueiro revelado pelo São Paulo, por balada às vésperas de jogo contra o Tondela

Sérgio Conceição, treinador do Porto FC, de Portugal, comentou a ausência de Éder Militão do jogo contra o Tondela. O zagueiro teve problemas no clube por ter sido encontrado em uma balada na madrugada de sexta-feira (22).

Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre a situação do atleta revelado pelas divisões de base do São Paulo.

"Parafraseando o nosso mestre do futebol, o senhor Pedroto, ele dizia que os problemas não se resolvem porque nem chegam a existir. Aqui não há Militões, nem Conceições… há o FC Porto. Há rigor, disciplinas e regras, e os jogadores sabem disso", disse ao Sport TV, canal português.

"É um assunto interno que nem chega a ser assunto e que vamos resolver da mesma forma que temos resolvido outras situações. Tenho de ver o que é melhor para grupo de trabalho, todos merecem respeito, não só aqueles que parecem ter maior estatuto na comunicação social. Para mim são todos importantes e tenho de respeitar isso. Treinou hoje, estará amanhã no treino. Claro", acrescentou.

Sobre a noite curtida pelo jogador do Porto, o treinador disse: "É um assunto interno e foi tratado da forma como achei que devia ser tratado. O que importa é o símbolo do FC Porto", concluiu.