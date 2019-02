Militão é eleito o melhor defensor em Portugal pela quinta vez consecutiva

Zagueiro que chegou ao Porto no meio passado só não foi votado como o melhor no primeiro mês da temporada, de lá para cá conquistou todas as vezes

Éder Militão vive uma incrível primeira temporada em Portugal. Jogando pelo Porto, o defensor brasileiro é alvo de vários gigantes europeus e há especulações de que seu destino já na próxima temporada seria o Real Madrid. O jovem brasileiro foi eleito pela quinta vez consecutiva o melhor defensor da Liga Portugal. Ele conquistou os prêmios em setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro.

Éder Militão, do FC Porto, foi considerado o Defesa do Mês em janeiro pelos treinadores da Liga NOS. 🎖️⚽#LigaPortugal #LigaNOS #votenosmelhores pic.twitter.com/9Xnbqo0aAY

— Liga Portugal (@ligaportugal) February 12, 2019

Na votação de janeiro, ele ficou disparado em primeiro lugar com 17,59% dos votos contra 7,40% do também brasileiro e companheiro de Porto, Alex Telles.

O Porto é o líder do campeonato português com 51 pontos, apenas um a mais do que o arquirrival Benfica. Das 21 partidas disputadas pelos Dragões até aqui, Militão participou de 18 delas e em apenas uma foi substituído.

Nos 18 jogos que o jovem atuou, o Porto sofreu apenas sete gols. Além disso, ele mesmo balançou a rede duas vezes e deu uma assistência.

Militão chega com números acima de média e mostra que tem se destacado tanto no chão quanto no ar. Ele participou de 200 duelos físicos durante a temporada e ganhou 135 deles (67,5% de aproveitamento). Já no ar, sua média é ainda melhor. Nas disputas aéreas, ele protagonizou 97 disputas e levou a melhor em 67 deles (69,1% de aproveitamento).

(Foto: Getty Images)

Na participação direta, com a bola nos pés, Militão só fica atrás de Felipe. O ex-Corinthians é o jogador do time que mais passa a bola (1046), seguido pelo meia Hector Herrera (1013). Em seguida vem Militão com 926 passes.

Além disso, ele é o jogador com maior númeor de desarmes entre os defensores. Foram 34 desarmes em 18 partidas. Ele ainda é o segundo com mais cortes de bola, em situações de perigo de gol: 64 cortes.