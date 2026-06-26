Militão dá o alarme: o Japão está em sua melhor fase de todos os tempos

O zagueiro brasileiro Éder Militão fez uma advertência severa aos seus companheiros da Seleção Brasileira, pedindo que se preparassem para um verdadeiro e difícil desafio contra a Seleção Japonesa, no confronto marcado para a próxima segunda-feira, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O zagueiro do Real Madrid, que ficou oficialmente de fora da Seleção Brasileira neste Mundial devido a uma lesão nos tendões da coxa, assistiu do banco de reservas à derrota surpreendente que o Brasil sofreu diante do Japão por 3 a 2 em um amistoso em Tóquio em outubro passado — confronto que marcou a primeira vitória dos “Samurais” na história dos confrontos entre as duas seleções —, antes de o Japão continuar causando surpresas ao derrotar a Inglaterra por 1 a 0 no estádio de Wembley, em março deste ano.

O astro brasileiro expressou sua grande admiração pela evolução japonesa, afirmando, segundo o site da ESPN: “Acho que o Japão está vivendo seus melhores anos de todos os tempos e passando por um dos momentos mais marcantes de sua história, tanto no que diz respeito ao sistema de jogo da equipe como um todo quanto às habilidades individuais dos jogadores. Eles conseguiram se unir e evoluíram de forma impressionante ao longo dos anos, e agora estão provando na Copa do Mundo que estão bem no meio da disputa.”

As declarações de Militão vêm após o sucesso dos Samurais em garantirem o segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda, chegando assim às fases eliminatórias da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

A equipe do técnico Hajime Moriyasu demonstrou grande flexibilidade tática e espírito de luta neste Mundial; eles conseguiram reverter o placar duas vezes para arrancar um empate emocionante contra a Holanda (2 a 2) na estreia, antes de golearem a Tunísia por 4 a 0 e, em seguida, empatarem novamente com a Suécia (1 a 1) na quinta-feira passada.

Esse estilo dinâmico, baseado na velocidade excepcional nas transições ofensivas, é o que mais preocupa o zagueiro do Real Madrid, que acrescentou, em tom de alerta: “Precisamos estar extremamente cautelosos e atentos, pois eles nunca param de correr e, se tiverem a chance de desferir um golpe decisivo, não hesitarão. Possuem excelente disciplina tática e contam com jogadores que se dedicam ao máximo em campo.”

Apesar dos receios em relação à periculosidade dos japoneses, Militão parece otimista quanto às chances dos sambistas de chegarem longe nesta Copa do Mundo, especialmente porque o Brasil, assim como o Japão, conseguiu marcar 7 gols durante a fase de grupos, mas sofreu apenas um gol.

O Brasil se classificou como líder do Grupo C após uma goleada sobre a Escócia por 3 a 0, que se seguiu a uma vitória semelhante sobre o Haiti (3 a 0) e a um empate na estreia contra o Marrocos (1 a 1), o que levou Militão a encerrar sua declaração com um tom claramente otimista, dizendo: “Estou muito confiante, pois estamos apresentando uma evolução notável a cada partida que disputamos e temos todos os elementos necessários para alcançar um resultado positivo e superar o obstáculo que é o Japão.”