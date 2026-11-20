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O francês Karim Benzema, ex-atacante do Real Madrid, está perto de voltar ao Lyon, depois que as duas partes abriram negociações sobre a possibilidade de repatriar o jogador, que iniciou sua carreira profissional no clube francês.

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Trata-se de um novo capítulo na carreira do vencedor da Bola de Ouro de 2022, que ainda não decidiu se vai se aposentar do futebol, apesar de estar perto de completar 39 anos, e que deseja viver uma última experiência antes de pendurar as chuteiras.

O site francês Football.fr revelou que há negociações concretas entre Benzema e os dirigentes do Lyon, o que pode abrir caminho para o retorno do atacante francês nas próximas semanas. As especulações sobre o seu futuro ganharam força depois que ele publicou em suas redes sociais, na noite de quinta-feira, uma foto do início da carreira profissional com a camisa do clube francês. A publicação trouxe de volta a possibilidade de ele voltar a vestir a camisa do ex-clube, após muitos anos longe dos gramados da França.

A ideia de um retorno de Benzema ao Lyon não é nova. Já na última janela de verão, intermediários se movimentaram para contatar Matthieu Louis-Jean, na tentativa de avaliar a viabilidade do negócio, mas os contatos não resultaram em um acordo definitivo. Agora, as notícias voltaram a circular, em meio a sinais de que há disposição para transformar a ideia em negociações mais sérias, sobretudo porque o jogador ainda procura um destino adequado para seguir a carreira, já que está livre no mercado desde agosto passado, quando rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Benzema representa uma opção atraente para o Lyon, que enfrenta dificuldades no ataque por causa das lesões que atingiram o elenco, com destaque para as ausências de Luis Openda e Pavel Šulc. O cenário reduziu as opções da comissão técnica no setor ofensivo e fez com que o clube precisasse reforçar seu poder de fogo na segunda metade da temporada.

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Isso pode dar ao atacante francês a oportunidade de voltar ao clube onde despontou e chegou ao futebol profissional, antes de se transferir para o Real Madrid.

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No entanto, o caminho para a volta de Benzema ao futebol europeu ainda depende da resolução de uma importante questão contratual com a Arábia Saudita. Segundo as informações, apesar de ter deixado o Al-Hilal no último verão europeu, o jogador continua vinculado à Saudi Pro League por meio de um contrato de embaixador, pelo qual recebe uma quantia elevada para manter sua ligação com o país. Por isso, ele precisa definir sua posição sobre esse acordo antes de iniciar uma nova fase na carreira.

De acordo com o site francês, os advogados e representantes de Benzema estudam a possibilidade de encerrar o contrato de embaixador e abrir mão dos benefícios financeiros ligados a ele, para que o jogador possa se libertar dos compromissos atuais e aceitar o retorno às competições europeias.

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A expectativa é de que se chegue a um desfecho positivo nessa questão em breve, com a possibilidade de o acordo ser encerrado de forma definitiva até, no máximo, a próxima semana. Esse avanço pode acelerar as negociações com o Lyon.

O retorno de Benzema ao Lyon segue condicionado à conclusão dessa etapa contratual, além de um acordo final entre o jogador e o clube francês sobre os detalhes do projeto esportivo. O certo é que seu nome voltou com força ao radar da torcida do ex-clube, que sonha em vê-lo novamente com a camisa que marcou o início de sua trajetória, depois de ter feito história no Real Madrid e conquistado os principais títulos individuais e coletivos. Assim, a possibilidade de encerrar a carreira no lugar onde tudo começou se tornou um dos cenários mais fortes no momento.