Milhões para o FC Utrecht: ex-jogador que não deu certo vai disputar a Liga dos Campeões

Silas Andersen dá continuidade à sua carreira no Sporting de Lisboa. O BK Häcken recebe nada menos que 7,5 milhões de euros pelo jogador de 21 anos, dos quais 1,3 milhão de euros será repassado ao FC Utrecht.

É o que informa o jornalista Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf. “O FC Utrecht registrou mais uma receita financeira inesperada. A transferência de Silas Andersen do BK Häcken para o Sporting rende cerca de 1,3 milhão de euros para o clube da cidade de Utrecht.”

“Se os bônus forem bem-sucedidos, esse valor pode aumentar em cerca de 400 mil euros”, acrescenta Kapteijns.

Esses valores somam-se ao 1 milhão de euros que o Utrecht já havia recebido anteriormente por Andersen. O dinamarquês já está em Lisboa para finalizar sua transferência.

Neste fim de semana, Andersen passará por exames médicos, após os quais o Sporting apresentará o jovem jogador internacional na próxima semana.

O Utrecht está, portanto, lucrando enormemente com um jogador que atuou apenas nove minutos na equipe principal, distribuídos por duas partidas oficiais.

Após sua transferência para o Hacken, o jogador formado nas categorias de base do FC Copenhague e da Inter desabrochou. Em 57 partidas oficiais, ele marcou 9 gols e deu 3 assistências.