Milhões em camisas e influência sob Mbappe: o peso de Neymar no PSG

Brasileiro é peça-chave da estratégia do Paris para o sucesso continental, seja dentro ou fora de campo

O Paris Saint-Germain segue em sua obsessão pela conquista de uma Liga dos Campeões, e a renovação com Neymar é uma demonstração de força dos franceses. O brasileiro, por sua vez, comprova seu peso na equipe, como a peça principal da estratégia para o sucesso.

Mais do que o retorno técnico comprovado, com 89 gols e 49 assistências em 115 jogos disputados, Neymar também é tido como um trunfo de mercado do Paris, fortalecendo a marca PSG entre jovens fãs, sendo um fenômeno comercial, ou convencendo craques de que o clube é o destino certo.

São mais de 150 milhões de seguidores no Instagram, que impulsionam não só a figura do próprio Neymar, como também do PSG e de seus patrocinadores. Um bom exemplo foram as mais de 12 mil camisas vendidas em um intervalo de 24 horas, logo após sua contratação em 2017, que renderam nada menos do que 1 milhão de euros (R$ 6.3 milhões).

Enquanto o brasileiro teve seu contrato renovado até 2025, seu principal companheiro de ataque, Kylian Mbappé, segue com futuro indefinido. Um dos sonhos do Real Madrid para o setor ofensivo, o jovem poderia ser “seduzido” pela longa permanência de Neymar e a sequência do projeto ambicioso da equipe.

Mesmo com as lesões em momentos importantes e queixas sobre seu desempenho em partidas consideradas cruciais, é inegável que Neymar provou sua importância para o PSG, dentro e fora de campo.