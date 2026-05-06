Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kylian Mbappe Real Madrid Champions League 2025-26Getty
Bart DHanis

Traduzido por

Milhões de torcedores do Real Madrid assinam petição exigindo a saída imediata do craque

Real Madrid

Os torcedores do Real Madrid estão completamente cansados das ares de estrela de Kylian Mbappé. Circula na internet uma petição para expulsá-lo do clube, que já foi assinada por doze milhões de pessoas.

Apesar de Mbappé ter marcado 41 gols em 41 partidas nesta temporada, ele é visto como o principal culpado pelos problemas do clube.

O Real Madrid está eliminado da Liga dos Campeões e também parece não ter mais chances de conquistar a La Liga. O rival FC Barcelona está onze pontos à frente, faltando quatro partidas para o fim do campeonato.

Mbappé não se daria bem com vários jogadores do elenco do Real Madrid. Aparentemente, Vinicius Jr. e Jude Bellingham, em particular, não caem nas graças do francês.

Atualmente, o atacante está lesionado. Em vez de se recuperar no clube, Mbappé está em um iate na Sicília. Há descontentamento no elenco com esse tratamento de privilégio.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Além disso, o The Athletic publicou na terça-feira que Mbappé ficou furioso recentemente durante um treino com um assistente de Álvaro Arbeloa. Ele teria repreendido o assistente por ter sido marcado como impedimento durante uma partida de treino.

Segundo o Marca, Mbappé ganha 35 milhões de euros por ano no Real Madrid, incluindo bônus. Os torcedores do Real Madrid acham que, por esse valor, ele não se empenha o suficiente pelo clube.

Publicidade