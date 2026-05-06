Milhões de torcedores do Real Madrid assinam petição exigindo a saída imediata do craque

Os torcedores do Real Madrid estão completamente cansados das ares de estrela de Kylian Mbappé. Circula na internet uma petição para expulsá-lo do clube, que já foi assinada por doze milhões de pessoas.

Apesar de Mbappé ter marcado 41 gols em 41 partidas nesta temporada, ele é visto como o principal culpado pelos problemas do clube.

O Real Madrid está eliminado da Liga dos Campeões e também parece não ter mais chances de conquistar a La Liga. O rival FC Barcelona está onze pontos à frente, faltando quatro partidas para o fim do campeonato.

Mbappé não se daria bem com vários jogadores do elenco do Real Madrid. Aparentemente, Vinicius Jr. e Jude Bellingham, em particular, não caem nas graças do francês.

Atualmente, o atacante está lesionado. Em vez de se recuperar no clube, Mbappé está em um iate na Sicília. Há descontentamento no elenco com esse tratamento de privilégio.

Além disso, o The Athletic publicou na terça-feira que Mbappé ficou furioso recentemente durante um treino com um assistente de Álvaro Arbeloa. Ele teria repreendido o assistente por ter sido marcado como impedimento durante uma partida de treino.

Segundo o Marca, Mbappé ganha 35 milhões de euros por ano no Real Madrid, incluindo bônus. Os torcedores do Real Madrid acham que, por esse valor, ele não se empenha o suficiente pelo clube.