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Trincao-sporting-lispon2Goal-Getty Images

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Milão: Trincão, alvo do clube, está cada vez mais perto do Al-Ahli; ofertas alcançam valores astronômicos

Milan
Mercado da bola

Os caminhos de Trincão e do Sporting de Lisboa se separarão nesta janela de transferências de verão. O ponta português, representado por Jorge Mendes, é uma opção do Milan, onde reencontraria um técnico com quem se deu muito bem ao longo de sua carreira: Amorim. Francisco é perfeito, tanto por suas características quanto por sua maneira de trabalhar, para a filosofia futebolística do novo técnico do clube da Via Aldo Rossi.


O interesse, porém, corre o risco de ficar apenas nisso, pois o Al Ahli entrou na disputa com uma oferta realmente significativa e difícil de ser igualada pela quase totalidade dos clubes europeus: 45 milhões de euros pelo jogador ao Sporting de Lisboa e um contrato plurianual de 11 milhões de euros por temporada para o jogador, que já tem um acordo preliminar com o clube saudita.

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