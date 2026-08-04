Milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Milão, capital italiana da moda, nesta terça-feira, para o funeral do lendário zagueiro Franco Baresi, ex-capitão do Milan, que faleceu na semana passada aos 66 anos, após uma dura batalha contra a doença.

A histórica Basílica de Santo Ambrósio, no coração de Milão, foi palco de uma cerimônia fúnebre solene, que contou com a presença de uma constelação de lendas do futebol italiano e mundial, em uma cena que refletiu a posição excepcional do falecido na história do esporte mais popular do planeta.

Uma lenda eterna

Baresi é considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, tendo liderado o Milan com a braçadeira de capitão por 15 temporadas consecutivas, durante as quais disputou 719 partidas oficiais com a camisa do Rossonero e marcou 33 gols, em uma trajetória repleta de conquistas e títulos.

O falecido líder de defesa italiano conquistou 18 títulos com o Milan, entre eles 6 do Campeonato Italiano (Serie A), 3 da Liga dos Campeões da Europa, 4 da Supercopa da Itália e 3 da Supercopa da Europa, além de dois títulos da Copa do Mundo de Clubes.

No cenário internacional, Baresi representou a seleção italiana em 81 partidas e fez parte do elenco de ouro que conquistou a Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

Uma homenagem excepcional e a presença de estrelas do futebol

Em reconhecimento à sua trajetória excepcional, o Milan nomeou Baresi presidente honorário do clube em 2020, e sua camisa número 6 foi aposentada de forma definitiva após o fim de sua carreira, um gesto raro que reflete o lugar especial que ele ocupa no coração da torcida do Rossonero.

A cerimônia fúnebre teve uma presença notável de lendas do futebol italiano e mundial, entre elas Paolo Maldini, outra lenda do Milan, o holandês Marco van Basten, o holandês Clarence Seedorf, o italiano Roberto Baggio e Alessandro Costacurta, em uma cena emocionante que reuniu gerações de estrelas da bola.

Apesar de o atual elenco do Milan estar na Austrália em uma turnê de preparação para a nova temporada, alguns jogadores do time principal que não participam da excursão compareceram ao funeral, entre eles o atacante norte-americano Christian Pulisic, que fez questão de prestar suas condolências.

O Milan deve homenagear a memória de seu falecido capitão antes de seu amistoso contra o rival tradicional Inter de Milão, na próxima quarta-feira, em um tributo a um dos maiores ícones da história do tradicional clube.