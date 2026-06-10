Milão, RedBird não está preocupado: o que se sabe sobre o diretor esportivo e o treinador

Se, por um lado, a torcida está em polvorosa, com protestos que se espalharam por várias cidades italianas e não apenas em Milão, por outro, o Milan demonstra não estar preocupado com esse impasse na escolha da nova estrutura administrativa, bem como com a condução técnica da temporada 2026/2027. Cardinale e a RedBird estão recorrendo a headhunters para buscar os perfis adequados às exigências.





A lógica diz que esta deve ser a semana decisiva, com Glasner como grande favorito para o cargo de técnico, enquanto Rangnick é cotado para o cargo de diretor de futebol, com autonomia decisória abrangente, inclusive na escolha do diretor esportivo e das diversas figuras do setor de base.