Milão, Leão não sofreu lesão: e agora, o que faz a seleção de Portugal? Duas opções

Os exames realizados hoje por Leão, após a pausa de ontem que o impedirá de jogar contra o Milan-Torino, descartaram a presença de lesões no adutor: um suspiro de alívio, o problema do português não é grave, embora hoje ele não conste entre os convocados de Max Allegri. O objetivo é recuperá-lo para o confronto contra o Napoli, após a pausa.





O QUE FAZ AGORA A SELEÇÃO PORTUGUESA? - A Seleção Portuguesa, que havia convocado Leão para os amistosos do final de março contra o México e os Estados Unidos, pode seguir dois caminhos neste momento: ou retirar o camisa 10 do Milan da lista de convocados, alinhando-se assim à decisão de Allegri, ou convocá-lo normalmente e submetê-lo legitimamente a um exame médico com sua equipe médica e, então, decidir com base no resultado.



