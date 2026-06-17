Milão: Kirovski está prestes a fechar uma contratação para a Primavera; Calvani, da Lazio, está a caminho

O Milan olha para o futuro e tenta reforçar o elenco da Primavera para a temporada 2026/2027. Jovan Kirovski manteve vários contatos com Enzo Raiola a respeito de um jovem considerado muito promissor: trata-se do lateral-esquerdo da Lazio, Lorenzo Calvani, nascido em 2008. Já foi alcançado um acordo com o jogador e agora o Milan está prestes a fechar o acordo também com a Lazio para uma contratação de qualidade e com grande potencial.





Segundo informações da Sky, as negociações estão em fase avançada e o acordo pode ser fechado já nas próximas horas.