Milão, Jaissle lança o desafio a Glasner: caem as cotações para o cargo de técnico do Rossonero

O cargo de técnico do Milan continua em aberto: os rossoneri estão levando o tempo necessário, não parecem ter pressa em fechar o acordo e continuam as negociações com os vários possíveis “candidatos”. E é assim que se reabrem de repente caminhos que pareciam adormecidos, se não fechados, como o que leva a Matthias Jaissle: o jovem técnico alemão volta a ser um candidato sério para o banco do Milan, tanto que, segundo os analistas de apostas da Planetwin365 e da Goldbet, a cotação do acordo caiu para 4,00. Basta pensar que, há apenas vinte e quatro horas, a cota de Jaissle como sucessor de Allegri era de 20,00.





Oliver Glasner continua, no entanto, como o grande favorito (a 1,40), mas Jaissle, pupilo de Rangnick que conquistou duas Ligas dos Campeões asiáticas com o Al-Alhi, lançou o desafio. Entre os outros candidatos, Mauricio Pochettino permanece um pouco à margem (6,00), em um “casting” que ainda pode reservar surpresas.