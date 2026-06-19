Milão, Guernier está na sede do clube para assinar contrato: chega em transferência definitiva do Birmingham

Aurelien Guernier é a primeira contratação do Milan Futuro nesta janela de transferências de verão. O jovem atacante inglês chegou ontem a Milão e passou com distinção nos exames médicos. Para o jogador nascido em 2007, o Milan superou a concorrência do Chelsea, que pensava em uma operação em parceria com o Estrasburgo.





O jogador, nascido em 2007, chegou à sede do Milan para assinar contrato válido até 2029. Na última temporada na Inglaterra, ele dividiu seu tempo entre as categorias Sub-18 e Sub-21 do Birmingham City. Entre campeonato e copa, disputou um total de 25 partidas, marcando 3 gols e dando 3 assistências. Como atacante, em campo ele pode atuar em todas as posições do setor ofensivo.