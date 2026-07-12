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AC Milan v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

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Milão: grande interesse do Newcastle por Tomori: o que se sabe sobre o zagueiro inglês

Milan
Mercado da bola

O zagueiro central do Milan, Fikayo Tomori, teria despertado grande interesse do Newcastle, comandado pelo técnico Eddie Howe, que há muito tempo é admirador do zagueiro rossonero

Tomori e o Milan, sinais de despedida. O zagueiro inglês não renovou mais o contrato, que expira em 2028, um sinal inequívoco de que a confiança nele está cada vez mais se esvaindo. Para Amorim, o ex-jogador do Chelsea não é peça central do novo projeto técnico, enquanto o clube trabalha para uma saída, na esperança de arrecadar pelo menos 15 milhões de euros. Nos últimos dias, havíamos noticiado o forte interesse do Coventry, comandado por seu ex-técnico Lampard, mas esse não seria o único clube inglês interessado: segundo o Footballinsider247.com, também haveria forte interesse do Newcastle.

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