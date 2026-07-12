Milão, Estupinan deve deixar o clube após apenas uma temporada: o Aston Villa tenta contratá-lo

Pervis Estupinan ficou muito aquém das expectativas em sua primeira temporada no Milan. Tanto que já pode trocar de time após apenas doze meses. Veja a análise de Matteo Moretto sobre o ex-jogador do Brighton: “Há um jogador que pode deixar o Milan nesta janela de transferências de verão, ou seja, Estupinian. Vocês sabem que ele está no mercado; o Milan vai ouvir ofertas por ele, e há um clube que, nas últimas horas, se manifestou perguntando pelas condições e valores relativos a Estupinan, que o Milan contratou por cerca de 20 milhões de euros. Esse clube é o Aston Villa. O Aston Villa fez uma sondagem; não há, no momento, ofertas oficiais por escrito, mas certamente houve contatos entre as partes para avaliar a viabilidade da negociação”.