Milão, Estupinan dá início à recuperação “impossível”: a cotação do título desce (7,50), Allegri faz a Inter tremer

Um lance brilhante de Estupinan e o campeonato volta a ficar em aberto. Uma hipótese ainda remota, daquelas que se comentam em voz baixa, daquelas que “não vai acontecer, mas se acontecer...”. Mas o Milan se aproxima a sete pontos do Inter e os especialistas em odds da Goldbet e da 888sport lançam um sinal claro: nas apostas, o título dos homens de Allegri está cotado entre 7,50 e 9,00, uma queda acentuada em relação aos 12,00 de poucos dias atrás.





Uma reviravolta que alimenta as esperanças rossoneras de uma recuperação nunca vista: de fato, nunca uma equipe que estava a sete pontos de diferença a dez rodadas do fim conseguiu conquistar o título. Conseguir essa façanha, portanto, elevaria Allegri ao status de lenda, ao lado de outras viradas históricas como a do Milan (sempre ele) de Zaccheroni na temporada 98/99, quando os rossoneri conquistaram o título após chegar a estar 7 pontos atrás da Lazio de Eriksson a sete rodadas do fim. Ou como na temporada seguinte, quando justamente os biancocelesti se recuperaram de forma espetacular contra a Juventus, recuperando uma desvantagem de 8 pontos a nove rodadas do fim.





Obviamente, as ambições milanistas precisam encarar a realidade: recuperar a diferença para os homens de Chivu continua sendo quase ficção científica, já que, para as casas de apostas, o título nerazzurro está cotado em 1,10, ligeiramente acima dos 1,05 de alguns dias atrás. Um dado que conforta o Inter, que, no entanto, também precisa levar em conta outra estatística: nunca, de fato, um time de Milão venceu a Série A perdendo os dois derbies da temporada. Em suma, a tabela ainda sorri para o Inter, mas o aviso é claro: é proibido errar novamente, porque o Milan está à espreita.