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Milão, especula-se que Gardi seja consultor de transferências: foi ele quem fechou as contratações de Icardi e Osimhen pelo Galatasaray

Milan
Mercado da bola

Milão, novos rumores sobre a estrutura administrativa: surge o nome de Gardi

Com um atraso injustificável, o Milan ainda não nomeou nem o diretor executivo nem o diretor de futebol. Amorim espera que a situação seja definida em breve e, em meio à enxurrada de rumores, surge uma nova pista divulgada pelo Tuttosport.


Mas há mais: o Milan estaria pronto para contar com osuperagente” George Gardi como colaborador nas negociações de transferências. Gardi — vale lembrar — foi protagonista do crescimento internacional do Galatasaray graças a algumas contratações sensacionais naquela região, que levaram craques como Dries Mertens, Icardi, Leroy Sané e Victor Osimhen a vestir a camisa do Cimbom. O primeiro efeito colateral dessa estrutura da área técnica, criada em caráter de emergência, será o aumento dos poderes de Rúben Amorim na sala de comando: o português será um técnico-gerente também porque — devido ao seu currículo — é fácil imaginar que caberá justamente a ele conversar com os jogadores para explicar qual é o projeto (aliás, até agora bastante nebuloso) que o clube tem em mente para fazer o Milan voltar aos níveis que deveriam pertencer ao clube mais titulado da história da Liga dos Campeões, depois do Real Madrid.

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