Milão: dois clubes da Série A estão pressionando fortemente por Jashari, mas a decisão sobre o futuro dele é clara

Fuga em massa de um Milan em dificuldades? Nem tanto, há quem diga que não. Um dos casos mais comentados da última semana é, sem dúvida, o de Ardon Jashari: o meio-campista suíço é um alvo importante e prioritário da Atalanta. O novo diretor esportivo da Dea, Cristiano Giuntoli, é um admirador de longa data, tanto que queria levá-lo para a Juventus na época em que atuava pelo Rossonero. Na Série A, a Roma também está de olho no meio-campista, que disputará a Copa do Mundo pela Suíça.





Jashari, segundo fontes próximas ao jogador, não teria intenção de deixar o Milan após apenas uma temporada. Especialmente depois de uma temporada tão negativa, tanto para a equipe quanto em nível pessoal, com a longa inatividade devido à lesão e as 14 partidas disputadas com a mísera marca de apenas uma assistência.