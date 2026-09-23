Milan, Zidane nomeia Rabiot entre os capitães da França: as outras escolhas do técnico da seleção

A França recomeça com Zinedine Zidane como novo técnico e com os quatro compromissos da Liga das Nações: Turquia em 25 de setembro, Bélgica em 28 de setembro, Itália em 2 de outubro e Bélgica no próximo 5 de outubro. Uma novidade muito interessante chega diretamente da conceituada RMC Sport: o novo técnico dos franceses teria escolhido os quatro capitães da equipe. Na lista aparece o jogador do AC Milan Adrien Rabiot, ao lado de Kylian Mbappè, Ousmane Dembelè e Jules Koundè. A escolha foi feita tanto em relação à liderança consolidada dentro do vestiário quanto com base no número de partidas disputadas.







