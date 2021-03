Milan x Udinese: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em busca de se aproximar do topo da tabela, o Milan recebe a Udinese, nesta quarta-feira (3), às 16h45 (de Brasília), pela 25ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

Vice-líder da Serie A, o Milan entre em campo querendo diminuir a desvatagem em relação à Inter de Milão, que é de quatro pontos. Para isso, o time não conta com Ibrahimovic, seu principal jogador, que está lesionado.

Além do atacante, Mandzukic, Bennacer e Çalhanoglu também estão entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Leão

A Udinese é a 12ª colocado do Italiano. Para o duelo, Luca Gotti também tem desfalques por lesão, são eles: Jajalo, Pussetto e Forestieri

